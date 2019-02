Riad e Pechino firmano intese per 28 miliardi di dollari

Milano, 22 feb. (askanews) -

Pechino, 22 feb. (askanews) - Arabia Saudita e Cina hanno firmato 35 accordi di cooperazione economica bilaterali per una valore superiore a 28 miliardi di dollari Usa". L'intesa è stata raggiunta durante un forum intitolato "Investi in Arabia Saudita", tenuto a Pechino in contemporanea alla visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Il principe è sbarcato giovedì in Cina, una delle tappe del suo tour asiatico dopo pakistan e India nel corso del quale ha firmato contratti commerciali molto importanti. Ma l'altra ragione del viaggio è il tentativo di rilancio della propria immagine per dimostrare al mondo di avere ancora diversi alleati nonostante la crisi innescata dall'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul.

Il tour si conclude in Cina. Le tappe in Indonesia e Malesia sono state rinviate senza spiegazione.