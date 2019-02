Risonanze e improvvisazioni di David Toop tra gli Igloo di Merz

Milano (askanews) - Suoni, risonanze, improvvisazioni. Tra gli Igloo di Mario Merz nella grande mostra in corso in Pirelli HangarBicocca il musicista e artista David Toop ha portato, nell'ambito del Public Program dell'esposizione, una performance musicale in collaborazione con John Butcher e Lucie Stepànkovà: "FOAMS, HEAPS, SPONGES, CLOUDS AND VORTEXES".