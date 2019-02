Ritrova la tartaruga gigante Chelonoidis Phantasticus

Santa Cruz, 22 feb. (askanews) - Ritrovamento eccezionale alle isole Galapagos. È stato trovato un esemplare di tartaruga gigante Chelonoidis Phantasticus, specie che era considerata estinta sull'isola di Fernandina. Secondo quanto riferito dai ricercatori sono passati 100 anni dall'ultimo avvistamento di questo rettile noto anche come Nordic Island Turtle. L'esemplare è stato trasportato subito in un centro di Santa Cruz, dove resterà in custodia per controllarne lo stato di salute, valutare l'età e studiarne i comportamenti.