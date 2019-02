A Hollywood ultimi preparativi per la notte degli Oscar

Hollywood, 23 feb. (askanews) - Ad Hollywood ultimi preparativi a 24 ore dalla serata più attesa dal mondo del cinema, la notte degli Oscar. Si finiscono di dipingere le scenografie, si sistema il red carpet su cui domenica notte sfileranno decine e decine di star prima di accomodarsi nel Chinese Theatre e sapere se avranno l'onore di ricevere l'Oscar, la statuetta d'oro a 24 carati, alta 34 centimetri e dal peso di quasi 4 chili sogno di ogni attore.

La cerimonia quest'anno non avrà un presentatore e si teme possa essere un flop televisivo peggio del solito, visto che gli ascoltatori negli ultimi anni sono perennemente in calo. I film restano in ogni caso i protagonisti. La sfida quest'anno sembra essere fra "La favorita" di Yorgos Lanthimos e "Roma" di Alfonso Cuaron. Ma sono tanti i rivali agguerriti: "Star is born" con la performance di Lady Gaga, "Bohemian Rhapsody", biopic sui Queen con Remy Malek e "Black Panther" primo blockbuster di supereroi candidato a miglior film.