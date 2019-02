Maltempo al Centro Sud, vento forte e freddo: tre morti nel Lazio

Milano, 23 feb. (askanews) - Questa immagine diffusa dai Vigili del Fuoco mostra il muro di un capannone agricolo crollato ad Alvito per il maltempo, nel Frusinate che ha ucciso due persone e ne ha ferita une terza, entrate nell'edificio per cercare riparo.

Insieme all'automobilista travolto e ucciso da un albero a Guidonia, sono vittime del maltempo che sta colpendo in particolare tutto il Centro Sud. Qui siamo a Bari, dove un cargo turco a causa del vento molto forte è stato trascinato verso la spiaggia dove si è incagliato. Le raffiche a 40 nodi e il mare mosso rendono molto difficili le operazioni dei Vigili del Fuoco per disincagliare l'imbarcazione. Le condizioni sono così pericolose che i mezzi arrivati sul posto per intervernire sono dovuti rientrare in porto.

Secondo la protezione civile i venti di burrasca continuerannoa spazzare anche domani Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.