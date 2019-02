Dalla Sicilia la strategia per un sistema sanitario sostenibile

Roma, 25 feb. (askanews) - Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La Sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest'ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato a Palermo, presso Villa Malfitano Whitaker, l'incontro "Valore strategico del procurement per l'innovazione in Sanità", un momento di dialogo tra i diversi attori del settore sanitario locale e nazionale, patrocinato dalla Regione Siciliana.

Tra i partecipanti, gli assessori alla Salute, Ruggero Razza, e all'Istruzione e alla Formazione Professionale, Roberto Lagalla. L'Amministratore delegato di GE Healthcare Italia, Antonio Spera, ha commentato: "Il valore aggiunto risiede nell'accessibilità all'innovazione. Oggi il procurement o l'acquisizione dei beni tecnologici in ambito sanitario avviene per logiche di massa, gare centralizzate regionali o nazionali, il che va a scapito potenzialmente di come si accede all'innovazione, di quanto si raggiunge l'obiettivo della sostenibilità del sistema sanitario".

Il tavolo di lavoro è stato impostato come una piattaforma collaborativa di condivisione delle migliori pratiche e di generazione di idee in merito alla modernizzazione, l'innovazione e la semplificazione della pubblica amministrazione e al valore strategico dell'innovazione in sanità, con un'attenzione particolare alla diffusione delle esperienze e metodologie necessarie per promuovere modelli più efficaci per l'approvvigionamento di tecnologie medicali in grado di migliorare le cure dei pazienti e rendere più sostenibili i costi sanitari.