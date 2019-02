Meghan con Harry in Marocco, con look marocchino e pancione

Rabat, 25 feb. (askanews) - Harry e Meghan, i duchi del Sussex, sono in viaggio in Marocco, dove hanno partecipato al ricevimento offerto dall'ambasciatore britannico Thomas Reilly per pubblicizzare i programmi di beneficenza a favore dell'istruzione femminile e l'inclusione dei disabili. Si tratta dell'ultimo viaggio ufficiale all'estero per Meghan prima della nascita del loro primo bambino, prevista per la fine di aprile. Meghan ha sfoggiato un vestito chiaro che richiama il look degli abiti tradizionali marocchini facendo risaltare la sua carnagione scura e nascondendo un po' il pancione che però, com'è naturale a questo punto della gravidanza, si intravede molto facilmente.