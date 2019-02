Regionali, Conte: nessuna conseguenze su governo da voto Sardegna

Sharm el-Sheik, 25 feb. (askanews) - "Non enfatizzerei il rilievo e non ritengo che dagli esiti (del voto in Sardegna, ndr) potrà derivare qualche conseguenza sul governo nazionale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Sharm el-Sheik ha commentato i primi dati delle regionali in Sardegna.

"Valutazioni politiche? Sugli exit poll? Lo spoglio è iniziato

adesso, non mi pronuncio - ha risposto il premier - attendo prima di conoscere il risultato, ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali che hanno importanza per la Sardegna e che offriranno certamente spunti per il dibattito politico".