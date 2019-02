Sanità Sicilia, Lagalla: "Serve convergenza di più competenza"

Roma, 25 feb. (askanews) - "Oggi la società, l'impresa, ma anche le istituzioni sono chiamate ad assicurare soddisfacimento ed esito a processi complessi per i quali non è più bastevole la singola o individuata competenza, quanto è necessaria invece la convergenza di più competenze, ma anche la possibilità di racchiudere competenze diverse all'interno di una sola figura professionale". Lo ha detto l'assessore regionale siciliano alla Formazione Roberto Lagalla, a margine del convegno dal titolo "Valore strategico del procurement per l'innovazione in Sicilia", che si è svolto a Villa Malfitano di Palermo.

"Questo modifica ampiamente i paradigmi della formazione tanto a livello universitario quanto nell'ambito dell'aggiornamento professionale continuativo - ha aggiunto Lagalla -. Riunioni come queste sono importanti per fare il punto e per indurre il legislatore a modificare percorsi che sembrano consolidati nel tempo, ma ormai non sempre adatti alle esigenze del presente e del futuro".