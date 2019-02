Sanità Sicilia, Razza: obiettivo è spendere bene e meglio

Roma, 25 feb. (askanews) - "È un momento di confronto importante sul segmento amministrativo che mai come in questo momento ha bisogno di attenzione da parte delle istituzioni. Quando si parla di procurement, si parla anche di procedure, si parla di acquisti, si parla delle esigenze di fare in modo che tutto possa verificarsi in linea con le più serie e serrate normative anticorruzione". Lo ha detto l'assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza, a margine del convegno dal titolo "Valore strategico del procurement per l'innovazione in Sicilia", che si è svolto a Villa Malfitano di Palermo.

"Per noi questo è un punto importante ed imprescindibile così come quello di individuare i giusti sistemi per spendere bene - ha osservato Razza - spendere meglio ed evitare di disperdere energie. Ogni euro sottratto ad un'azione di spesa consapevole, infatti, è sottratto ad un sistema che, nel caso della sanità, vuol dire salute dei cittadini".