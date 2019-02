Trump rinvia i dazi: verso intesa con Cina. "Colloqui produttivi"

Washington, 25 feb. (askanews) - Tregua commerciale, almeno per il momento, con la Cina. Donald Trump ha fatto marcia indietro e in un tweet ha annunciato il rinvio del previsto aumento dei dazi su oltre 200 miliardi di esportazioni cinesi grazie a soddisfacenti negoziati tra Stati Uniti e Cina.

"Come risultato di questi colloqui molto produttivi, rinvierò l'aumento delle tariffe Usa ora previsto per il 1 marzo - ha scritto il presidente americano - presumendo ulteriori progressi, organizzeremo un vertice per il Presidente Xi e per me, a Mar-a-Lago, per concludere un accordo: un ottimo fine settimana per gli Stati Uniti e la Cina!".

Anche l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha riferito di "progressi significativi su questioni specifiche" quali il trasferimento di tecnologia, la tutela della proprietà intellettuale, le barriere non tariffarie, il settore dei servizi, l'agricoltura e i tassi di cambio.

Trump non ha precisato la durata del rinvio, ma in un discorso tenuto poco dopo davanti ai governatori degli Stati Uniti, ha dichiarato che "se tutto va bene, avremo grandi notizie la prossima settimana o tra due". Quindi ha sottolineato che si tratterà "del più grande accordo commerciale mai concluso". "Ci siamo messi in una posizione di forza per la prima volta in 35 anni o forse molto di più, ma i cinesi sono stati fantastici - ha proseguito Trump - vogliamo un accordo che sia positivo per entrambi ed è proprio quello che faremo".