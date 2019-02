Continuano a Bari le operazioni per disincagliare l'Efe Murat

Bari, 26 feb. (askanews) - Continuano a Bari le operazioni dei soccorritori per disincagliare e mettere in sicurezza il mercantile turco Efe Murat che, sabato 23 febbraio 2019, a causa dei forti venti e il mare in burrasca si è arenato sul litorale del capoluogo pugliese, a circa 200 metri dalla costa.

I Vigili del fuoco sono al lavoro per evitare un disastro ecologico. Lo scafo, infatti, presenta alcune falle e, nonostante non ci siano pericoli imminenti, si teme il possibile sversamento in mare del carburante. Per questo si è deciso di svuotare le cisterne della nave che contengono, in totale, circa 37 metri cubi di carburante.

Il comandante del mercantile, intanto, è indagato per naufragio colposo.