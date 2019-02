Kim Jong-un ad Hanoi per summit con Trump, proteste pro e contro

Hanoi, 26 feb. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Vietnam per il summit con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in programma il 27 e 28 febbraio ad Hanoi. È questo il secondo incontro tra i due leader dopo la prima storica riunione avvenuta sei mesi fa a Singapore.

Dopo 4.000 chilometri di viaggio a bordo di un treno blindato, Kim è arrivato alla stazione di Dong Dang, lungo la frontiera tra Vietnam e Cina e da qui ha raggiunto Hanoi in auto.

Nella capitale vietnamita non sono mancate le proteste, sia pro che contro il summit:

"Noi i transfughi nord-coreani siamo sicuri che la terza generazione del regime Kim non ha abbandonato il desiderio di conquistare la Corea del Sud con la forza e non lo farà mai!".

"Se la Corea del Nord concluderà un trattato di pace con gli Stati Uniti, chiederanno il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud e riusciranno finalmente ad unire la Corea con la forza", ha aggiunto.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha auspicato invece che il summit di Hanoi porti a delle "misure concrete" per una "denuclearizzazione completa e verificabile" della penisola coreana.