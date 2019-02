Carlo Freccero: centro produzione Rai di Napoli non chiuderà

Roma, 27 feb. (askanews) - "È una voce che smentisco assolutamente. Innanzitutto perché il centro di produzione Rai di Napoli, anzi ho dei progetti qui già per l'autunno. Quindi per me sarebbe una follia autentica, lo smentisco in modo categorico e lo dico a tutti i giornalisti, anche perché il centro di Napoli è uno dei centri di produzione più importanti che la Rai ha, dove ha fatto, oltre alla soap opera che è un punto di forza fondamentale di Rai3, 'Un posto al sole', soprattutto qui si fanno programmi fondamentali. Da parte mia qui io ho già stabilito programmi per il prossimo autunno. Ma vi smentisco in modo clamoroso qualsiasi fine di Napoli, anzi io quando torno qui mi sembra di ritornare giovane, di ritornare a 30 anni fa": così il direttore di Rai2, Carlo Freccero, a margine della presentazione dello show Made in Sud, ha smentito le voci che circolano sulla chiusura del centro di produzione Rai di Napoli.