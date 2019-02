In Senato primo sì a Quota 100 e reddito di cittadinanza

Roma, 27 feb. (askanews) - Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al decreto con Quota 100 e reddito di cittadinanza, le misure bandiera del governo Lega-M5s. Una seduta tesa, con diversi momenti di caos. Prima quando Forza Italia ha indossato dei gilet blu con scritto "Sì lavoro, no bugie" e poi durante l'intervento di Paola Taverna, M5s.

Il provvedimento, detto "decretone" passa adesso all'esame della Camera per la seconda lettura. In Senato sono state approvate alcune modifiche che vanno dalla tutela della privacy alle norme anti "furbetti del divorzio", dalla stretta nei confronti degli extracomunitari al prolungamento della pace contributiva.

Tra le questioni rinviate invece, c'è il tema delle risorse per i disabili e le famiglie numerose, su cui ci sarebbe un'intesa di massima fra M5s e Lega, i cui senatori ha festeggiato fuori dal Senato.