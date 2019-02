Motori, Nissan Leaf: eleganza e comfort a impatto zero

Milano, 27 feb. (askanews) - Se l'intento era stupire, si può dire che i progettisti di Nissan ci sono riusciti; Nissan Leaf, la nuova full electric della casa giapponese è un'auto bella, elegante, confortevole con un plusvalore non secondario: è a impatto zero.

Askanews l'ha guidata mettendola alla prova sia su strade cittadine sia sulle medie distanze.

Parliamo subito dell'autonomia. Se la Nissan Leaf 3.ZERO appare ideale a un uso urbano, con circa 270 Km dichiarati (220 reali) nella versione da noi provata, con batteria da 40 kWh completamente carica, nell'uso sulle distanze intermedie può destare qualche piccola preoccupazione. Tutto, nell'auto, infatti ha un assorbimento di energia e, anche in modalità Eco, quel tesoretto iniziale diminuisce esponenzialmente durante il tragitto. Bisogna tenerne conto, pianificare bene i trasferimenti e avere l'accortezza di trovare colonnine di ricarica a portata di mano lungo la strada o nei pressi della destinazione.

Nulla d'impossibile, invero. Aiuta in questo anche il sistema di navigazione di bordo o le app che si possono scaricare gratis sul proprio smartphone. E comunque, la nuova versione Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition è dotata di una batteria da 62 kWh che offre prestazioni migliorate e un'autonomia fino a 385 km che fanno tirare un po' di più il fiato.

Per il resto, la Leaf è un'auto per la famiglia, molto gradevole. Silenziosa - ovvio, ma non scontato - comoda e, soprattutto, sicura.

Tra le possibili dotazioni, assieme al sistema d'infotainment NissanConnect con Google carplay, spiccano le tecnologie Nissan Intelligent Driving, come l e-Pedal e il ProPILOT.

L'e-Pedal permette di partire, accelerare, rallentare e fermarsi usando solo l'acceleratore, offre una sensazione di guida nuova, con una marcia fluida e massimo controllo. Comprende il B-mode, la frenata a recupero di energia potenziata, che ricarica la batteria in fase di rilascio del pedale.

Il ProPILOT, presenta anche sulla Qashqai, è invece un sistema di guida assistita in autostrada che mantiene l'auto nella corsia. Non è un pilota automatico; il sistema "hands-on, eyes-on" (mani sul volante, occhi sulla strada) consente all auto di mantenere la traiettoria a velocità programmata, accelerando e rallentando all'occorrenza e restando a una distanza di sicurezza da chi ci precede, riducendo lo stress di guida.

Tre le possibilità di ricarica: normale, rapida e domestica, con la normale presa di corrente di casa, comoda ma molto lenta. Una ricarica normale pressoché completa, invece, può durare circa 6 ore. Passare dal 20 all'80% in modalità rapida, infine, impiega circa un'ora.

Nel 2018, la Leaf è stata il veicolo 100% elettrico più venduto in Italia, con oltre 1.500 unità e in Europa, con più di 40mila unità in tutto il continente ed è l'auto più venduta in assoluto, con oltre 12mila esemplari, in Norvegia, Paese in cui si registra il maggior numero di automobilisti che scelgono veicoli a emissioni zero.

Veniamo ai costi: si va dai 36.500 euro della versione base ai circa 43mila della versione Tekna al top di gamma.