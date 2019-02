Spento l'incendio sulla nave a largo di Chioggia, tutti in salvo

Roma, 27 feb. (askanews) - Sono terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio sulla nave HALA B, mercantile Bulk Carrier di 115 metri battente bandiera del Belize con un carico di legname che si trovava in rada a Chioggia.

Dopo l'allarme per le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio del 26 febbraio nei locali adiacenti la sala macchine, la Guardia Costiera di Chioggia ha coordinato le operazioni di evacuazione e salvataggio delle 18 persone dell'equipaggio che erano a bordo, e l intervento di sei rimorchiatori e un mezzo nautico dei vigili del fuoco. Sono state tratte tutti in salvo e sono in buona salute.

L'incendio è stato definitivamente spento durante la notte come mostrano anche le immagini girate dall elicottero dei vigili del fuoco.