Trump colluso con la Russia? Ex legale: ho sospetti ma non prove

Washington, 27 feb. (askanews) - L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, ha detto in un'audizione pubblica al Congresso americano di non avere le prove di un'eventuale collaborazione tra la campagna per le elezioni presidenziali di Trump e la Russia nel 2016, ma che sospetta che ci fosse collusione. "Mi vergogno perché so che cos'è il signor Trump: lui è un razzista e un imbroglione".

Cohen si è dichiarato colpevole in tribunale di aver violato le leggi sui finanziamenti delle campagne elettorali pagando due donne che volevano rendere pubbliche le loro relazioni con Trump e di aver mentito al Congresso sui tempi di un affare immobiliare che Trump voleva realizzare a Mosca durante la campagna per le presidenziali. "Sia chiaro Trump conosceva e dirigeva i negoziati di Trump Mosca durante la campagna elettorale e ha mentito a riguardo perchè non si aspettava di vincere", ha concluso Cohen che è stato condannato a tre anni di carcere.