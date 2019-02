Tutto pronto ad Hanoi per il summit tra Trump e Kim

Hanoi, 27 feb. (askanews) - Tutto è pronto per il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un ad Hanoi.

I due si vedranno almeno 5 volte tra oggi e domani: si inizia con un incontro di 10 minuti, prima di uscire per una sessione di 20 minuti senza collaboratori. Il tutto sarà seguito da una cena questa sera di 90 minuti.

Gli osservatori non credono che questo summit sarà risolutivo sul fronte della denuclearizzazione nordcoreana.

I negoziati dopo l'incontro di Singapore sono andati in stallo proprio sulla definizione di "denuclearizzazione". Gli Usa insistono sulla formula per la quale la Corea del Nord deve rinunciare in maniera definitiva e pienamente verificabile al suo arsenale nucleare.

Pyongyang invece interpreta la denuclearizzazione come una prospettiva più ampia, che include anche la presenza nucleare americana nella regione e militare in Corea del Sud. Pyongyang punta quindi a ottenere un trattato di pace con gli americani, che ponga fine alla guerra di Corea (1950-53) oggi ancora interrotta con un armistizio.