Vietnam, stretta di mano Trump-Kim: al via il summit ad Hanoi

Hanoi, 27 feb. (askanews) - È iniziato con una stretta di mano davanti alla stampa di tutto il mondo il secondo vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un ad Hanoi, in Vietnam.

Dopo un breve faccia a faccia all'Hotel Metropole, i due leader siederanno per una cena a cui parteciperanno anche il segretario di stato Usa Mike Pompeo e il capo di gabinetto ad interim della Casa Bianca Mick Mulvaney per la parte Usa e il vice presidente del Partito dei lavoratori di Corea Kim Yong Chol e il ministro degli Esteri Ri Yong Ho per la parte nordcoreana. L'incontro proseguirà domani.