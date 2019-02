A Palermo la terza edizione di Expo Cook

Palermo, 28 feb. (askanews) - Eccellenze gastronomiche, degustazioni, masterclass, talk e cooking show, coordinati da Giuseppe Giuliano. Tutto questo è la terza edizione di ExpoCook 2019 alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Un evento interamente dedicato al "food & beverage" e al mondo della ristorazione e a tutto ciò che le gravita intorno, in cui il gusto sarà il protagonista indiscusso.

Un settore sempre più trainante per l'economia isolana, come ha sottolineato anche il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Credo che in Italia siamo tra i primi assieme a Toscana ed Emilia Romagna- ha detto - ed è importante incoraggiare le aziende. Come governo regionale abbiamo messo a disposizione 35 milioni di euro per la internazionalizzazione delle imprese, per l'efficientamento, per la formazione, abbiamo pubblicato dei bandi lo scorso anno e pensiamo di riproporli anche quest'anno perché si tratta di opportunità assai utili per aziende che devono essere accompagnate in un momento di crescita e soprattutto nella conquista di nuovi spazi di mercato".

Oltre 150 espositori, in 20 mila mq: dai surgelati e fresco ai prodotti agroalimentari per celiaci e vegani, dal designer e progettazione all'arredo di interni ed esterni, dalle attrezzature e utensileria all'abbigliamento da lavoro, dai sistemi informatici di cassa alla gestione lavoro, dalla consulenza ai finanziamenti.

In primo piano le eccellenze gastronomiche siciliane ma non solo; presenti anche alcune delle aziende vitivinicole e dei birrifici artigianali più importanti del Paese. Tra le star dei fornelli presenti all'ExpoCook il Masterchef Bruno Barbieri, sette stelle Michelin in carriera, Igles Corelli, cinque stelle Michelin, romagnolo volto noto del Gambero Rosso Channel, Massimo Mantarro, chef stellato dell'Hotel San Domenico di Taormina, il maestro pasticciere Luigi Biasetto, campione mondiale di pasticceria, Santi Palazzolo, vincitore del prestigioso trofeo Pavoni come "Pasticciere dell'anno" e tra le novità una gara tra pizzaioli, organizzata dalla Sicilian School of Pizza.