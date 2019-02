Il rapper pianista Lazza esce con l'album Re Mida

Milano, 28 feb. (askanews) - Quando si mette al pianoforte esce tutta la sua anima classica, ma lui è un ribelle che ama cantare il rap. Lazza è conosciuto come il rapper pianista, ha studiato al consevatorio e lui spiega così questo insolito rapporto tra due mondi musicalmente lontani.

"Il mio rapporto con il rap e la musica classica è la conferma che un artista può essere capace di tutto. A me la musica piace tutta o quasi tutta, ho ascoltato parecchie cose e questi sono i due generi che più mi hanno preso".

Lazza ora esce con "Re Mida", il nuovo disco di inediti in cui crede molto.

"Ho scelto il nome Re Mida perchè mi piace pensare che dove vado a mettere la mia presenza all'interno di un pezzo, sia una produzione o una strofa per qualcun altro o un brano mio, mi piace pensare che diventi oro, so che è un po' presuntuoso come cosa però pazienza.

L'album è già stato anticipato dai brani "Netflix", "Porto Cervo" e "Gucci Ski Mask".

"Ci sono tanti riferimenti materialisti, a brand di moda, a gioielli, orologi, insomma cose di lusso, fatti in una maniera ricercata, cerco di farlo nel modo più di classe possibile".

Se i testi sono, come spesso succede nel mondo rap, una apologia del lusso e della ricchezza; manca, fortunatamente, la riduzione della donne a oggetto.

"Io non lo faccio perchè bisogna avere rispetto, in generale della persona, bisogna avere tutti rispetto di tutti, da uomo a donna e da donna a uomo dovremmo essere comunque pari. A parte che le donne hanno sicuramente più gusto di noi uomini, su certe cose, per questo io chiedo sempre consiglio a mia madre o alla mia ragazza se devo fare qualcosa di importante tipo questa".

Nel suo disco ci sono importanti featuring come quello con Fabri Fibra e Gue Pequeno, e per questo Lazza si gioca il tutto per tutto.

"Spesso e volentieri succede che il nome grosso di chi ti fa la collaborazione nel disco rischi di soprastare la qualità del tuo lavoro in quanto sei più piccolo, quindi cerco di dare sempre il massimo".

Al via anche l'instore tour durante il quale Lazza viaggerà per tutta l'Italia per incontrare i fans e firmare le copie del nuovo disco.