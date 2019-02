Ilaria Cucchi: anni di bugie e depistaggi, in che paese viviamo?

Roma, 28 feb. (askanews) - "Ciò che sta emergendo in questi mesi e in particolare ciò che è emerso anche ieri è assolutamente inquietante e sconvolgente, veramente drammatico. Parliamo di anni e anni di menzogne, depistaggi, avvenuti subito dopo la morte di mio fratello".

Così Ilaria Cucchi commenta la nuova svolta nel processo bis per la morte di suo fratello Stefano che vede imputati cinque carabinieri. "Nonostante il fatto che oggi ci troviamo finalmente in un processo dove la Procura ci sta dimostrando l'intenzione di andare avanti e di non fare sconti a nessuno, nonostante tutto ancora oggi prosegue questo atteggiamento. Questo fa paura perché ci si rende conto che determinate persone non hanno rispetto e paura di nessuno, nemmeno della magistratura".

Stefano Cucchi, arrestato per possesso di droga, morì nel 2009 all'ospedale Pertini. Nel processo adesso sono coinvolti diversi altri ufficiali accusati di aver insabbiato il caso. Nell'udienza del 27 febbraio sono stati depositati nuovi atti che secondo il pubblico ministero sono di "straordinaria importanza" e dimostrerebbero che l'insabbiamento dell'arresto e degli eventi che portarono alla morte di Cucchi avrebbe coinvolto l'intera catena di comando dell'Arma a Roma e soprattutto che sarebbero state manipolate anche le informazioni in base a cui il ministro Alfano avrebbe riferito in Parlamento di un arresto collaborativo.

Ilaria Cucchi commenta: "Il caso Cucchi venne messo a tacere forse perché non ci si poteva permettere un altro scandalo. La cosa drammatica è che tutto questo venne fatto e viene fatto sulla pelle della nostra famiglia, che credo abbia già pagato un prezzo già caro: quanto ancora dovremmo pagare? Quanto ancora ci costerà tutto questo? Quanto dovranno pagare coloro che hanno avuto coraggio di denunciare? E soprattutto in che Paese viviamo?".