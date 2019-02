La follia canterina della Rimbamband in Manicomic

Milano, 28 feb. (askanews) - Doti canore e musicali straordinarie unite a una comicità travolgente, una carrellata di canzoni interpretate e rielaborate come non ti aspetti. S'intitola Manicomic ed è il nuovo spettacolo della Rimbamband che a Marzo approda a Milano al Teatro Leonardo e per poi proseguire al sud.

Un medico e quattro pazienti in uno show delirante, surreale, esilarante come solo i cinque artisti pugliesi sanno fare.

"C'è tutto il fluido creativo della Rimbamband che parla questa volta di follia, in maniera esplicita, parliamo di noi parlando di follia. Sono 4 matti che provano a curarsi in Manicomic dove succedono cose assolutamente folli".

Una carrellata si situazioni che spiazzano il pubblico con l'accurata e ironica regia di Gioele Dix.

"Loro sono dei funamboli, sono bravi a ballare, a scherzare a giocare e recitare, però la musica è il vero loro terreno. Si parla di follia in una maniera non pretestuosa, è un modo per raccontare come la follia la vero motore, la vera benzina della creatività".

In Manicomic la metafora musicale e il gioco teatrale convergono in un mix di poesia e comicità tutto da scoprire e da ridere.