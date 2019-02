Shopping Tax Free:Global Blue apre a Firenze quarta lounge Italia

Firenze, 28 feb. (askanews) - Un servizio a beneficio dei visitatori extra Ue, delle boutique in città e del turismo di qualità. Global Blue, la società leader nei servizi di acquisti Tax Free, approda anche a Firenze, dove apre la sua quarta lounge in Italia, proseguendo un cammino iniziato nel 2015 a Milano, in occasione dell expo, e che si aggiunge alle altre due piazze di Venezia e Roma.

Stefano Rizzi, Country Manager Global Blue Italia: "In questo modo abbiamo coperto quello che è il 70% dello shopping tax free in Italia. Firenze era veramente un must e siamo supercontenti perché la piazza è importante per noi. La location è eccezionale e abbiamo già degli ottimi riscontri perché nelle scorse settimane abbiamo aperto ufficiosamente e ci sono stati riscontri davvero importanti".

La lounge fiorentina, nella centralissima piazza della Repubblica, rappresenta per i viaggiatori un occasione di sosta e un accoglienza esclusiva. Global blue mette a loro disposizione un personale che parla 12 lingue, in un ambiente di lusso e in una sala immersiva. Cecilia Del Re, assessore al turismo del Comune di Firenze:

"Il tema dello shopping è uno dei motivi che richiama il turista nella nostra città. Poter offrire un servizio legato al tax free in un luogo così centrale di Firenze è senza dubbio una buona notizia che abbiamo sostenuto e per la quale ci fa piacere dare il benvenuto a nome del comune di Firenze".

Global Blue resta in prima linea sul fronte dell'innovazione e della semplificazione del processo di rimborso dell'Iva, ma, secondo Rizzi, l'Italia deve al più presto adeguarsi al resto dell'Europa in termini di minimum spending: "La nostra speranza è, proprio per lanciare sempre di più lo shopping e diventare anche competitivi nei confronti di altri Paesi in Europa, è quella di rivedere una soglia come è stato fatto ad esempio in Spagna, qualche mese fa, dove è stata praticamente abbattuta".