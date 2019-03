Al via il coloratissimo Carnevale di Colonia

Colonia, 1 mar. (askanews) - Al via il Carnevale di Colonia, il più famoso e importante della Germania, uno dei più importanti d Europa e del mondo. Le celebrazioni hanno avuto inizio il Giovedì Grasso con il Giorno delle Donne (Weiberfastnacht). Per l'occasione le donne di Colonia diventano padrone della città, lanciandosi in allegre scorribande durante le quali tagliano le cravatte degli uomini in cambio di un bacio.