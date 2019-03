Khan, sindaco Londra: non si troverà accordo Brexit entro marzo

Milano, 1 mar. (askanews) - Non si riuscirà a trovare nessun accordo sulla Brexit prima del 29 marzo, termine ultimo per farlo. Ne è convinto il sindaco di Londra Sadiq Khan, che comunque spera in una soluzione alternativa.

"Sono fiducioso che il governo ci impedirà di lasciare l'Europa senza accordo. Spero che il primo ministro estenda il periodo di preavviso per l'Articolo 50 o lo ritiri, è chiaro che non possiamo raggiungere un accordo significativo che venga approvato dal Parlamento entro il 29 marzo", ha detto.

"Il Parlamento è in stallo. In queste circostanze io penso che il popolo britannico dovrebbe avere la possibilità di riavere il controllo e per la prima volta dire se accettano l'accordo negoziato dal primo ministro, con la possibilità di rimanere nell'Unione europea. - ha aggiunto - La buona notizia è che il partito laburista (il suo partito ndr) ha confermato pubblicamente che la loro posizione è a favore di un voto pubblico".