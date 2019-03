Kim Jong-un incontra il presidente del Vietnam ad Hanoi

Roma, 1 mar. (askanews) - Dopo la rottura del summit di Hanoi con il presidente Usa Donald Trump, il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato ricevuto dal presidente del Vietnam Nguyen Phu Trong al Palazzo presidenziale di Hanoi, primo appuntamento in agenda della sua visita nel Paese cominciata con il secondo summit tra Kim e Trump conclusosi però senza alcun accordo.

Il leader nordcoreano è stato accolto con una cerimonia di benvenuto e il picchetto d'onore, poi la stretta di mano davanti alla statua di Ho Chi Minh. Per Kim è il quarto viaggio all'estero in meno di un anno. Nei primi sei anni di governo non aveva mai valicato il confine ma adesso sta cercando di cambiare l'immagine del suo Paese all'estero dopo un lungo isolamento della Corea del Nord.

La sua visita ha comunque attirato una folla di curiosi per le strade di Hanoi, per avvistare da vicino Kim, primo leader nordcoreano a visitare il Vietnam dopo Kim Il Sung nel 1964.