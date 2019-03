Ministro Finanze Francia: credo a fusione Stx-Fincantieri

Versailles, 1 mar. (askanews) - In occasione del Business Forum Francia-Italia a Versailles, a fianco del suo omologo italiano Giovanni Tria, il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, ha ribadito il suo sostegno alla fusione di Chantiers de l'Atlantique (ex Stx France) e dell'italiana Fincantieri, smentendo di essere ricorso a Bruxelles per impedire l'operazione.

"Che non si venga a dire che ciò significherebbe che il governo francese non vuole più la fusione tra Stx e Fincantieri, perché è esattamente l'opposto. Io credo a questa fusione, credo all'avvicinamento tra Francia e Italia in materia navale e lo dico sia per Stx Fincantieri, che per l'avvicinamento fra Fincantieri e Naval Group, che il governo francese ritiene giustificato, utile e necessario".

Il Forum economico franco-italiano è stato organizzato da Confindustria e dall'equivalente francese Medef.

Da parte sua, il ministro Tria ha ricordato che il governo sostiene la fusione.