Poste Italiane, anche a Roma le consegne con i tricicli elettrici

Roma, 1 mar. (askanews) - Poste Italiane dispiega anche a Roma i suoi nuovi tricicli elettrici con cui fare consegne con più sicurezza, maggiore praticità, zero emissioni e niente inquinamento acustico. Saranno 55 nella capitale e fanno parte di una flotta "green" di oltre 300 mezzi di cui il gruppo si è dotato con la sua politica di mobilità sostenibile. Agili, ma più stabili rispetto a un tradizionale scooter, specialmente su sampietrini o rotaie, ecologici e silenziosi, questi mezzi sono al passo con le nuove richieste dell'e-Commerce, ma sono anche in grado di districarsi nel centro storico e nelle aree a traffico limitato.

Lo spiega Marco Siri, responsabile della gestione operativa dell'area centro di Poste Italiane. "Sono mezzi completamente elettrici, quindi in un'ottica di mobilità ecosostenibile. Hanno una capacità di carico tre volte superiore a quella dei comuni motomezzi. Sono mezzi molto più sicuri per i nostri portalettere, perché ovviamente le tre ruote danno una garanzia di maggiore stabilità al conducente".

La particolare conformazione a tre ruote aumenta infatti la stabilità e la sicurezza del conducente. E i primi a esserne contenti sono proprio i portalettere. "Sicuramente la stabilità è uno dei vantaggi. Stabilità che poi vuol dire più sicurezza in strada e quindi meno infortuni - spiega Chiara -. E poi sono silenziosissimi, e questo è fondamentale per chi gira per strada e quindi va bene così, siamo contenti".

Questo motociclo elettrico a tre ruote - due posteriori e una anteriore - ha una potenza di 4 kW e dispone di autonomia sufficiente a effettuare tutte le consegne giornaliere con una sola ricarica. Lo speciale baule, poi, consente di trasportare una maggiore quantità di pacchi e lettere: fino a 210 litri e 55 chilogrammi, il triplo del volume dei motocicli tradizionali (76 litri).

I nuovi mezzi arrivano proprio mentre Poste ha lanciato il nuovo modello di recapito "Joint Delivery" destinato alle utenze business, con consegne anche la sera e il sabato. "Sono in ottica di intercettare le nuove dinamiche, i nuovi trend del mercato, un mercato che si sta sempre più spostando verso il mondo dell'e-commerce. Sulla città di Roma abbiamo implementato un nuovo modello di recapito, con il quale recapitiamo con due reti diitributive, distinte ma assolutamente integrate tra di loro - conclude Siri -. Con la rete business consegniamo anche nel weekend e fino alle 19 e 45 la sera".