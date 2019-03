Resta (Polimi): lacune in analisi Tav, politica deve andare oltre

Milano, 1 mar. (askanews) - Nella realizzazione delle grandi opere "ci sono analisi tecniche e analisi strategico-politiche. Nelle analisi tecniche della Torino-Lione ci sono, a mio avviso, alcune lacune". Così il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a margine della presentazione del progetto del Campus di Architettura ideato da Renzo Piano.

"Poi - ha concluso Resta - ci sono delle considerazioni

politiche che vanno al di là dei costi e benefici. Io credo che

alcune infrastrutture debbano essere considerate dalla politica,

impegnandosi per il futuro, quindi per guardare lontano e non per rispondere alle esigenze di oggi".