Al via salone di Ginevra, da Fca il prototipo della nuova Panda

Ginevra (askanews) - Ginevra è pronta per l'89esima edizione del salone dell'auto. Il motor show apre al pubblico il 7 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa, e anche quest'anno sarà una rassegna di rilievo, con gli ultimi sviluppi tecnologici sulla guida autonoma, la connettività digitale e i motori elettrici. Tra i protagonisti ci saranno sicuramente la Ferrari, con l'erede della 488 Gtb, e Fiat Chrysler, con un prototipo che anticipa la nuova Panda.

Al Palexpo gli espositori sono oltre 180, di cui 30 alla prima presenza assoluta. Il gruppo Fca arriva in Svizzera con diverse novità, a partire dal marchio Fiat che celebra i 120 anni di storia con l'esordio della nuova famiglia 500 "120°". Molto attesa la concept car della Panda, che si affiancherà al prototipo del nuovo Suv dell'Alfa Romeo. Nello spazio espositivo dell'Alfa ci saranno anche le serie speciali "Alfa Romeo Racing" di Stelvio e Giulia Quadrifoglio, per festeggiare il ritorno in Formula Uno proprio in questi giorni.

Anche la Jeep potrebbe svelare un prototipo, da esibire insieme alla nuova gamma "S", alla Cherokee Trailhawk e alla Compass Night Eagle. La Maserati mostra la serie limitata Levante Vulcano, mentre il marchio Abarth festeggia i 70 anni con la "595 esseesse" e la "124 Rally Tribute". E accanto allo stand di Fca ci sarà il debutto mondiale della Ferrari "F8 Tributo", la nuova berlinetta col motore V8 di serie più potente di sempre.

Tanti nuovi modelli anche per i costruttori tedeschi. La Bmw lancia la nuova Serie 7, la Serie 3 Touring e la quarta generazione di motori ibridi plug-in. Per la Mercedes sfila la nuova Cla Shooting Brake, mentre la Volkswagen rinnova una bestseller come la Passat. La Porsche si presenta con la nuova 911 Carrera S, anche in versione cabrio, e l'Audi svela un poker di vetture ibride: A8, A7 Sportback, A6 e Q5.

Dalla Francia poi sbarca la nuova Renault Clio, accompagnata dal restyling della Twingo. La Peugeot mette in mostra la nuova 208 e la Citroen porta in anteprima mondiale la Ami One, una concept car elettrica per due passeggeri.

Dall'Oriente arrivano a Ginevra tutte le case principali. C'è la Nissan con la première mondiale del concept crossover Imq, affiancato dalla Leaf Nismo Rc, versione da corsa dell'auto elettrica. La Toyota porta al debutto europeo la nuova Supra, insieme alla Nuova Corolla Gr Sport e alla Corolla Trek. La Honda è presente con l'evoluzione dell'Urban Ev Concept, mentre la Kia svela un prototipo elettrico che potrebbe anticipare un nuovo crossover.

Negli 11 giorni del salone sono attesi circa 700mila visitatori. Con più di 900 modelli in mostra e 150 anteprime europee e mondiali, le attrattive di sicuro non mancheranno.