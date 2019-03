Ghisleri: professionisti più preoccupati futuro rispetto a media

Savelletri di Fasano (Br), 2 mar. (askanews) - "Emerge la preoccupazione, gli italiani per il 55% si sentono preoccupati per il futuro, per l'eta della pensione. La ricerca, che ha intervistato gli iscritti alle casse di previdenza private si dichiara invece molto preoccupato per il 77%". Sono i contenuti di una ricerca di Euromedia Research presentata al forum di Valore, illustrati da Alessandra Ghisleri.

In particolare, ha spiegato Ghisleri in una intervista ad askanews, "i liberi professionisti hanno più paura. Tra i più incerti troviamo i giornalisti che non riescono a vedere una luce positiva. tra quelli che conoscono bene il tema ed il prodotto troviamo i commercialisti ed i ragionieri ed in caso di difficoltà hanno dichiarato che andrebbero all'estero a vivere". Per Ghisleri, la casse potrebbero fare tanto "perché questa è una richiesta di dare delle risposte ai propri iscritti, "se non delle certezze almeno delle indicazioni per delle strade più sicure".