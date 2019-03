I momenti clou della marcia antirazzismo "People" a Milano

Milano, 2 mar. (askanews) - Decine di migliaia le persone che si sono ritrovate a Milano alla manifestazione antirazzista "People - prima le persone" che ha sfilato nel centro cittadino per chiedere "inclusione, pari opportunità e una democrazia reale per un Paese senza discriminazioni, senza muri e senza barriere".

A marciare in modo pacifico e colorato, intere famiglie, giovani e giovanissimi, adulti e anziani provenienti principalmente da Milano e il suo hinterland, ma anche da alcune città del Nord Italia e qualcuno persino da Centro e Sud del Paese. Tra la musica diffusa ad alto volume da una decina di carri e dalle bande e dai gruppi musicali sparsi per tutto il lungo corteo, e sotto centinaia di bandiere con i colori della pace, hanno sfilato insieme con diversi migranti e con le comunità straniere di Milano.

In corteo politici come Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Luigi Manconi, Marco Cappato, Sergio Cofferati, Nicola Fratoianni e il presidente della regione Toscana Enrico Rossi. In piazza anche i vertici di Cgil-Cisl-Uil e quelli delle principali associazioni, organizzazioni, movimenti, gruppi e collettivi che si occupano di migranti, diritti civili, pacifismo e antifascismo. Tanti anche i personaggi noti che hanno aderito, molti dei quali partecipano alla mobilitazione, come l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, Giuliano Pisapia, Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Amelia Monti, Malika Ayane, Giobbe Covatta, Luca Bigazzi e Lella Costa. Alla manifestazione anche le delegazioni di alcune Ong impegnate nel soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo.

Gli organizzatori hanno spiegato che la manifestazione è stata organizzata "per dire no alla politica della paura e alla cultura della discriminazione", e chiedere "una politica fondata sull'affermazione dei diritti umani, sociali e civili, contro diseguaglianza, sfruttamento e precarietà", e "un mondo che metta al centro le persone".