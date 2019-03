In anteprima il nuovo singolo di Cristina Cafiero "Anime"

Milano, 2 Mar. (askanews) - In anteprima il video di "Anime", il singolo di Cristina Cafiero, che lancia il suo Ep in uscita in questi giorni.

Prodotto dalla stessa artista e caratterizzato dal suo forte timbro vocale, il brano, qui un ampio stralcio del video, racconta una storia d amore tra le difficoltà che la vita ci pone ogni giorno, in un rapporto che non ha bisogno di grandi gesti o di grandi parole, ma di quotidianità.

Questo brano è dedicato in particolare modo ad una coppia di non udenti che ho incontrato per caso in treno - racconta Cristina - Negli sguardi e nelle carezze che la coppia si scambiava, ho capito quanto l amore possa essere potente e importante: un mezzo che ci aiuta a superare i momenti drammatici della vita .

Cristina Cafiero è una cantautrice napoletana. Ha iniziato a studiare musica da bambina e nel 2017 si laurea in canto jazz presso il conservatorio di Salerno "G.Martucci". È diplomata al C.E.T di Mogol, superando il corso di perfezionamento come Autore di testi. Col gruppo vocale " Aquarius Project" debutta in televisione nel programma "Uno Mattina in Famiglia" di Rai1. Nello stesso periodo nasce il trio vocale "The Martucci Sisters", qualche anno dopo il gruppo apre il concerto di Dolcenera al Modo di Salerno.

Nel tempo Cristina ottiene vari riconoscimenti, dalla semifinale di Area Sanremo al Premio Della Giuria Popolare del ProSceniUm Festival.