Australia in fiamme, bruciati 6.000 ettari

Canberra, 4 mar. (askanews) - Sono seimila gli ettari andati in fumo e oltre mille i vigili del fuoco australiani mobilitati per cercare di domare una decina di incendi boschivi nel sud dell'Australia, che conosce la sua estate più calda dall'inizio delle rilevazioni meteo. L'ondata di calore non sembra destinata ad attenuarsi perchè nel weekend in alcune zone la colonnina di mercurio ha superato i 40 gradi. Migliaia di persone sono state costrette a fuggire dallo stato di Vittoria a causa degli incendi.

Il governo ha annunciato giovedì che l'Australia ha conosciuto, tra dicembre e febbraio, la sua estate più calda dall'inizio della rilevazione delle temperature; ha aggiunto che le previsioni non promettono nulla di buono per l'autunno australe.

L'Australian Bureau of Meteorology aveva già annunciato che gennaio è stato il mese più caldo, con una temperatura media sul continente-isola per la prima volta oltre i 30 gradi.