Esce "Lunedì", cortometraggio di Salmo con Alessandro Borghi

Roma, 4 mar. (askanews) - È online il cortometraggio di "Lunedì", il brano più profondo e introspettivo del nuovo progetto discografico di Salmo, "Playlist".

"Questo è il primo brano che ho scritto per il disco, un anno e mezzo fa - racconta Salmo - Era un periodo no, mi guardavo attorno e non capivo più chi fossero i miei amici, chi mi volesse bene davvero. Mi sentivo un po come John Travolta nei meme, perso".

Il cortometraggio, con la regia di YouNuts!, vuole rappresentare lo stato d animo dell artista che si sente smarrito e in continua lotta contro la vita. Ad interpretare il bene e il male, lo straordinario Alessandro Borghi e lo stesso Salmo che da qualche tempo ha rivelato la sua passione per la recitazione.

Grazie alla Maestro Production, "Lunedì" è il primo videoclip in Europa ad essere stato girato negli Studios Nu Boyana, a Sofia, in Bulgaria. Per l occasione è stato allestito un set cinematografico incredibile che ha ricreato l atmosfera di una New York post apocalittica.

"Abbiamo messo su una squadra di X-Men veramente forti, dalla fotografia, alla produzione, alla regia, dal migliore attore italiano che è Alessandro Borghi, con il quale volevo collaborare già da un annetto", ha continuato Salmo.

"L idea del video mi è venuta mentre scrivevo il testo della canzone. E mi sono ispirato a film come 'Io sono leggenda', 'Twin peaks', '28 giorni dopo' e anche 'Fight club'", ha aggiunto Salmo, secondo il quale nel video torna il concetto di dualismo, quando nella canzone dice "questo è un altro lunedì di sabato sera", il giorno negativo e quello positivo, e ritorna nel video con la parte buona e quella cattiva".

"L idea era quella di raccontare la storia dell ultima persona rimasta sulla terra, in una New York chissà di quale anno, che cercava, costruendosi una sua routine, di sopravvivere - ha spiegato Borghi - Abbiamo cominciato a camminare per raccontare la città, raccontare lo stato d animo del personaggio e poi siamo passati a una fase abbastanza action, una colluttazione bella strutturata tra me e Maurizio".

Il rapper di origini sarde, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, registra il sold out completo di tutte le date del prossimo "PLAYLIST TOUR 2019", prima tournée nei palazzetti italiani, in partenza sabato 9 marzo dal Pala Alpitour di Torino.