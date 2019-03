Francia, una statua della libertà con il gilet giallo

Colmar, 4 mar. (askanews) - Una Statua della Libertà in versione gilets jaunes. A Colmar, in Francia, durante una manifestazione del movimento che contesta il governo francese è stata esposta una riproduzione della celebre statua con indosso un gilet giallo. Colmar è la città dello scultore Frédéric-Auguste Bartholdi, autore della Statua della Libertà, donata dalla Francia agli Stati Uniti e situata all'ingresso del porto di New York.