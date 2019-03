Giovanni Scifoni a teatro: "Il sesso? Dio è contento quando godo"

Roma, 4 mar. (askanews) - Il tema del sesso, trattato in modo ironico, ma mai irriverente, affrontato in modo serio, facendo ridere, per sostenere che Dio è contento quando l'essere umano gode. Si intitola "Santo Piacere - Dio è contento quando godo", lo spettacolo di Giovanni Scifoni, in scena alla Sala Umberto, a Roma, dal 18 al 24 marzo.

"Sono stato folgorato dalla lettura del libro di Fabrice Hadjadj, in cui sostiene che oggi abbiamo fondamentalmente due tipi di esseri umani: i libertini e i bigotti. I libertini propongono una carne, una sessualità senza mistica; i bigotti invece una mistica senza carne. Invece il vero messaggio di Dio, del cristianesimo, è una mistica della carne: cioè una sessualità mistica. Mi ha affascinato tantissimo. E questo percorso è una specie di romanzo di formazione di un giovane cattolico, nel suo travagliato percorso di formazione erotico-sentimentale. Lo spettacolo propone questa strada strana di arrivare alla santità tramite il sesso".

"Sono temi difficili in cui subito le persone vogliono sapere di che squadra fai parte sul sesso. Il punto è capire la profondità del sesso. Lo spettacolo è molto comico, molto ironico. Dio è contento quando godo, ma certo. Come può non essere contento? Come possiamo avere paura del godimento... Il problema è perché, a quale fine. Il demoniaco non è il piacere, ma è dove ti porta il piacere, a quali scelte folli. Ma il piacere in sè è bello, è una figata. Il piacere è santo".

Dopo le date sold out a Roma, lo spettacolo andrà in tournée in tutta Italia. E il messaggio è uno solo. "Per la morale cattolica non bisognava fare sesso mai, per la rivoluzione sessuale bisognava fare sesso sempre. Da bambino ero combattuto tra queste due visioni: da una parte la castità e dall'altra il casting. E io ho scelto la santità del sesso".