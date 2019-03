Grifoni (Fondo Fon.Te): Investire guardando a sociale e a persona

Roma, 4 mar. (askanews) - "Noi possiamo investire anche in economia reale. Essendo un fondo importante di comparto, del terziario e dell'artigianato noi cerchiamo di aiutare il contesto delle nostre aziende. Questo ci permetterà di entrare nelle piccole e medie imprese, sostenere non solo con il denaro ma anche con il management". A spiegarlo in una video intervista ad askanews il presidente del Fondo pensione Fon.Te, Maurizio Grifoni.

"L'attenzione - ha spiegato Grifoni - è però focalizzata su due filoni: innanzitutto attenzione ad ambiente, al sociale e alla governance e l'altro filone che valorizzi la persona, il bene comune. Il mondo delle imprese deve aiutare la società a crescere, non si deve guardare solo al profitto ma anche al contesto in cui l'impresa cresce".