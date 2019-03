Spaccio, stupri e sequestri di persona: 34 arresti in Sicilia

Agrigento, 4 mar. (askanews) - Spaccio, stupri e sequestri di persona merano alcune delle soecialità della ditta: la Dia ha arrestato 32 persone ad Agrigento ed

in altre province siciliane, oltre che a Parma e Vibo Valentia. Queste sono ritenute responsabili, tra l'altro, di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione e danneggiamento mediante incendio.

All'operazione partecipano anche i Carabinieri del comando provinciale di Agrigento che, nell'ambito del medesimo provvedimento, stanno eseguendo due ulteriori ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di due persone accusate di concorso in sequestro di persona e violenza sessuale.

L'operazione Kerkent, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, ha permesso di disarticolare un'associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni, in particolare, nel palermitano ed in Calabria.