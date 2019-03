Veltroni: primarie Pd? Segnale di luce, democrazia più forte

Roma, 4 mar. (askanews) - Walter Veltroni si dice "molto contento" per l'esito delle Primarie nel Pd. Rispondendo a una domanda, durante la presentazione del suo film "C'è tempo", nelle sale dal 7 marzo, Veltroni ha commentato così la partecipazione al voto delle Primarie Pd.

"Naturalmente sono molto contento, mi fa molto piacere. È del tutto casuale la data del 4 marzo. Abbiamo registrato tante congiunture astrali attorno a questo film che ne aggiungiamo oggi delle altre. Mi fa molto piacere, soprattutto per il segnale di luce. Sono ossessionato dal buio in questo momento. Ho paura del buio e della paura; in questo momento sono ossessionato dalla perdita di speranza, ma la sensazione che c'è intorno a noi, non solo in Italia, come se il futuro avesse perso la capacità di realizzarsi. Considero al di là della gioia in chi quel partito ha fondato e vede ancora forte, c'è qualcosa che riguarda la democrazia italiana, la democrazia in generale, quando le persone votano, qualsiasi cosa votino è un fatto positivo. E quando in un Paese non c'è solo il prevalere della maggioranza ma c'è anche la forza dell'opposizione, la democrazia è più forte. E quindi, che si sia di destra o di sinistra, si deve salutare la partecipazione di tante centinaia di migliaia di persone ad un momento di democrazia come un fatto positivo".