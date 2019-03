Francia, nato un cucciolo di lemure allo zoo di Mulhouse

Roma, 5 mar. (askanews) - Nello zoo di Mulhouse, in Francia, è nato un cucciolo di lemure, un evento eccezionale. Poppy, la mamma, un lemure originario del Madagascar, ha partorito il piccolo il 12 febbraio scorso.

Sono in tutto tre i cuccioli di lemure, specie classificata "in pericolo" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, ad essere nati negli ultimi tempi in Europa e Poppy è l'unica ad occuparsi del suo piccolino da sola.