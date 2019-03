Gerini ci guida tra sentimenti e crisi in "Amore e altri rimedi"

Roma (askanews) - Claudia Gerini guida lo spettatore tra i segreti dell'amore e delle coppie nel nuovo docureality di FoxLife "Amore e altri rimedi", in onda dall'11 marzo per otto puntate il lunedì alle 21.55. In ogni puntata due coppie cercano di capire come proseguire il cammino attraverso un esperimento: i partner si separano per un periodo e condividono l'abitazione e le giornate con il partner dell'altra coppia. Due psicologi, la dottoressa Laura Duranti e il dottor Gianluca Franciosi, seguono e guidano ognuno di loro per stimolare riflessioni e scelte. In ogni puntata verranno portati alla luce dubbi, paure, aspettative, frustrazioni, propositi. Gerini sarà la compagna di viaggio dello spettatore, con commenti, riflessioni, considerazioni sull'amore.

"Si toccano i temi classici, la gelosia, l'incomunicabilità, dare le cose per scontato, la noia, in effetti stimola, dà degli input questa terapia per vedere di cambiare.Quindi è anhe divertente, interessante, capire cosa succede, anche per il mio lavoro di attrice, visto che esploro gli animi umani".

Osservando le sedici coppie del programma l'attrice ha osservato:

"Mi sembra che le donne, in generale, hanno un po' più di coraggio di dirle le cose, in modo che casomai può ferire, però sono molto più dirette, hanno molte meno barriere mentali, ecco. In queste sedici coppie vedrai le cose più svariate, e non t'aspetti anche dei twist e dici: ma come? Lui? E' buffo anche il confronto finale, moglie-moglie, marito-marito, o fidanzata-fidanzato. Quindi succedono.. Quello che ho imparato è che comunque non c'è una ricetta, assolutamente quello che funziona dentro una coppia gli altri non lo possono capire. Non c'è la ricetta dell'amore perfetto, ovviamente, certo più si parla, più si comunica, più ci sia ama, più c'è attrazione fisica, perché anche il sesso vedi che comunque in tante puntate se ne parla. E quello è un collante importante".

Alla domanda se il programma abbia aiutato anche un po' lei a capire qualcosa di più sull'amore l'attrice risponde: "Io vedo che più si tirano fuori le cose e più si risolvono, più c'è il non detto, cresce a dismisura e diventa un bubbone che prima o poi esplode e tira via tutto".