Toyota a Ginevra con nuovi Rav4 e Corolla sw e hatchabck

Ginevra, 5 mar. (askanews) - Toyota a Ginevra porta due pilastri del proprio brand il nuovo Rav4 e la nuova Corolla. Il Rav4 lanciato a gennaio è l'icona del suv Toyota, rinnovato nel design e costruito sulla piattaforma che servirà come base per tutti i nuovi modelli della casa. La motorizzazione, come ha spiegato il Marketing Strategy Director di Toyota Italia, Alberto Santilli, è il powertrain full hybrid electric di quarta generazione, offerto nella versione a due e quattro ruote motrici, con potenza fino a 222 cavalli. Altro punto di forza, il sistema di trazione Awd-i, montato anche sulla Prius, dove "i" sta per "intelligent" perché capace di ottimizzare la trazione integrale, fornendo più trazione alle ruote posteriori sulle superfici con scarsa aderenza.

La nuova Corolla, best seller globale del gruppo con 45 mln di vetture vendute dal debutto, viene presentata in una doppia versione hatchback (berlina a due volumi) e station wagon, con doppia motorizzazione full hybrid electric 1.8 da 122 CV e un nuovissimo 2.0 da 180 CV. Infine di serie su tutte le versioni di Corolla e Rav4, il sistema di sicurezza attivo Toyota Safety Sense 2.0 con sistema Pre-Collision (PCS) con capacità di reazione anche a velocità sostenute, rilevamento automatico di pedoni e ciclisti e Rilevamento Automatico di Corsia (LTA).