Brexit, Commiss. Ue: negoziato difficile, su backstop no accordo

Bruxelles, 6 mar. (askanews) - La Commissione Ue ha confermato che i colloqui di martedì 5 marzo del negoziatore Michel Barnier con Stephen Barclay, il segretario britannico alla Brexit, e Geoffrey Cox, il

procuratore generale di Londra, si sono rivelati "difficili" e non è stata identificata una soluzione alla spinosa questione del backstop al confine irlandese. A riferirlo è il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.

"I commissari hanno toccato la Brexit in ciò che è ormai un normale punto all'ordine del giorno. Michel Barnier, il nostro principale negoziatore, era presente e ha informato i commissari che mentre i colloqui si svolgono in un'atmosfera costruttiva, le discussioni sono state difficili. A questo punto non è stata identificata alcuna soluzione coerente con l'accordo sul ritiro, compreso il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord che, come tutti sapete, non verrà riaperto".