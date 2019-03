Citroen festeggia a Ginevra 100 anni, focus su concept Amione

Ginevra, 6 mar. (askanews) - Citroen a Ginevra festeggia i propri 100 anni con la presentazione, in anteprima mondiale, della gamma Origins creata per celebrare questo importante anniversario. Una serie esclusiva, trasversale con un'identità comune che presenta delle personalizzazioni color bronzo che richiamano il logo originale. A ricordare il passato invece, ha spiegato la responsabile comunicazione del brand Elena Fumagalli, tre modelli iconici, come la 2CV, la Type A e la Traction Avant, prima vettura a trazione anteriore della storia.

Fra i modelli protagonisti dello stand il nuovo C5 Aircross, il suv di segmento C appena lanciato sul mercato che sarà il primo modello Citroen a inaugurare la motorizzazione ibrida plug-in a partire dal 2020.

Guardando al futuro, sempre in anteprima mondiale, il prototipo Amione a due posti per la mobilità in città. Un concept 100% elettrico con un'autonomia fino a 100 km e utilizzabile anche senza patente, grazie a un'applicazione mobile specifica.