Fiat lancia concept nuova Panda e famiglia "500" per i 120 anni

Ginevra, 6 mar. (askanews) - La Fiat sbarca al salone dell'auto di Ginevra con il prototipo della nuova Panda e una nuova famiglia di "500" per festeggiare i 120 anni del marchio. "Ci sono tante novità per i 120 anni di Fiat - afferma il responsabile mondiale del brand, Olivier François - e una che proponiamo immediatamente nelle concessionarie, di cui andiamo molto orgogliosi, è questa serie di 500, 500L e 500X fatta in partnership con Apple, il più grande marchio al mondo, che ha dato un boost alle nostre macchine mettendoci il meglio della tecnologia Apple".

"Poi guardando un po' oltre - spiega il top manager - abbiamo voluto creare un concept, che è qualcosa in più di un concept: è un modo di testare il mercato che racchiude un po' il meglio di quanto abbiamo imparato in 120 anni di Fiat. Con questa macchina vogliamo democratizzare la mobilità elettrica e lo facciamo con il concetto della vecchia Panda degli anni '80: una macchina frugale, spartana, semplice ma quello che ha sono le batterie, l'elettrificazione".

"Il prezzo base è molto accessibile - aggiunge il capo del marchio Fiat - e la macchina è una carta bianca su cui uno va a disegnarsi la configurazione che gli sta bene. Uno si può totalmente configurare lo spazio interno della macchina e questo permette di ridurre il costo, perchè la macchina uno se la compone man mano che evolvono i gusti, i bisogni e il potere d'acquisto".