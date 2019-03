Giappone, l'ex capo della Nissan Ghosn lascia la prigione

Tokyo, 6 mar. (askanews) - E' stato rilasciato oggi a Tokyo l'ex numero uno di Nissan Carlos Ghosn, dopo 108 giorni di detenzione in Giappone per reati finanziari. La cauzione è stata fissata in 1 miliardo di yen (9 milioni di dollari). Ghosn non potrà usare liberamente il cellulare e potrà accedere a un computer solo nell'ufficio del suo legale durante il giorno. Non potrà contattare manager Nissan o altre persone coinvolte nell'inchiesta. Previo permesso della corte, potrà invece partecipare a riunioni del board di Nissan.