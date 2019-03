Governo, Conte: dazi unilaterali non conducono da nessuna parte

Roma, 6 mar. (askanews) - "Adottare misure unilaterali, come quelle che sono state intraprese dal Kosovo, non portano a nulla. I dazi non sono funzionali a una ripresa del dialogo. Credo che l'unica prospettiva per poter assicurare pace, prosperità e accelerare il processo di integrazione europea sia un dialogo, in cui tutte le parti devono dimostrarsi sagge". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Belgrado con il presidente della Repubblica di Serbia Vucic.